EE.UU. pondrá en la lista de terroristas al PCC y Comando Vermelho, segun medio brasileño

Según informes de medios brasileños, como la UOL, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, finalizó los trámites para incluir al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) en su lista negra de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Esta decisión, que se haría oficial en un plazo de dos semanas tras pasar por el Congreso estadounidense, coloca a estas bandas al mismo nivel que grupos extremistas internacionales o cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y el Tren de Aragua.

Lea más: PCC y Comando Vermelho: así operan las dos grandes bandas criminales de Brasil con tentáculos en Paraguay

Asfixia financiera y muerte civil para sus aliados

El medio brasileño destacó que la designación es una herramienta de guerra económica. Al ser declarados terroristas, el Departamento del Tesoro de EE.UU. procede al congelamiento de todos sus activos y cuentas en territorio norteamericano. Además, se prohíbe terminantemente que cualquier entidad o persona les brinde “apoyo material”, lo que incluye desde armas hasta servicios bancarios.

Lo más pesado de esta medida recae sobre las empresas que operan en las zonas de influencia de estos grupos, como en las ciudades fronterizas de Paraguay con Brasil.

Lea más: Revelan dónde estarían unos 500 miembros del PCC libres en Paraguay

Cualquier compañía que, a sabiendas o no, termine facilitando las operaciones de estos grupos, se expone a sanciones gravísimas por parte de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). Esto pone una lupa gigante sobre los negocios en la frontera, lo que aumenta el riesgo para el sector comercial y bancario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña ya los había declarado terroristas

Paraguay, en octubre del año pasado, ya calificaba al PCC y al CV como organizaciones terroristas internacionales.

Esta sintonía entre Asunción y Washington refuerza la estrategia del Ejecutivo local de combatir con mano dura a las facciones que han convertido nuestras cárceles en sus oficinas y nuestras fronteras en campos de batalla.

Lea más: Peña declaró al PCC y Comando Vermelho como organizaciones terroristas internacionales

Es sabido que el PCC opera hace más de una década en suelo paraguayo, liderando motines sanguinarios y ejecuciones en las penitenciarías, mientras que el Comando Vermelho extendió sus tentáculos especialmente en el tráfico de armas y drogas en el norte del país.

“Escudo de las Américas”

La movida en Washington es impulsada por figuras de peso como el secretario de Estado, Marco Rubio, y cuenta con el apoyo de la nueva “Zar de las Drogas”, Sara Carter.

La información surge justo después del encuentro “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) en Miami, donde líderes de derecha de la región se reunieron con Trump para coordinar la lucha contra el narcotráfico.

Según el medio brasileño, el canciller brasileño, Mauro Vieira, estaría intentando contactar con Rubio para entender el alcance de esta medida.

El año pasado, un operativo policial en Río de Janeiro dejó un saldo de más de un centenar de miembros del Comando Vermelho abatidos, en una de las intervenciones más letales de los últimos años.