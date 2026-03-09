Falleció “Triki Traka”, el payaso que regaló alegría a generaciones

La televisión paraguaya y el mundo del espectáculo están de luto. Este lunes se confirmó el fallecimiento de Darío José Díaz, conocido y querido por todos como el payaso “Triki Traka” a sus 71 años.

Sus familiares confirmaron la noticia a ABC y señalaron que el artista venía atravesando un periodo difícil debido a complicaciones en su salud.

Lea más: Falleció el payaso “Si No Sé”, ícono del entretenimiento infantil en Paraguay

Para quienes deseen darle el último adiós, el velatorio se llevará a cabo en el Salón Los Lirios, ubicado sobre la avenida Mariscal López, a partir de las 06:00 de este martes. Posteriormente, sus restos serán trasladados a la ciudad de Luque para su descanso eterno.

Durante los años 70, 80 y 90, se convirtió en una figura infaltable en las pantallas nacionales y regalaba carcajadas a miles de niños que hoy, ya adultos, lo recuerdan con nostalgia.

Un hombre de múltiples facetas

La vida de Darío José Díaz no se limitó a las pelucas y la nariz roja. Fue un hombre inquieto y preparado que supo reinventarse con el paso del tiempo. Además de su carrera artística, se formó como abogado y se involucró activamente en la vida pública del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Adiós a Raysa: la carismática niña que luchó contra el cáncer

Como muchos que buscan cambiar la realidad desde adentro, incursionó en la política y llegó a a candidatarse para cargos como concejal de Asunción.

Su versatilidad demostró que el humor y la seriedad pueder ser parte de una misma persona.

El recuerdo de un padre valiente

Sus hijos, quienes lo acompañaron hasta sus últimos momentos, lo recordaron como un hombre de una fortaleza envidiable.

Lo describieron como un padre que enfrentó la vida con ímpetu y valentía, enseñándoles a valorar cada oportunidad que se les presentaba.