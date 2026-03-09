Miguel del Puerto es el nuevo líder de la bancada de HC en Diputados

El pasado 22 de enero, la diputada cartista Rocío Abed comunicó su renuncia como líder de la bancada de Honor Colorado (HC) en Cámara Baja, cargo que ocupó desde junio de 2023 (dos periodos y medio, aproximadamente).

Este lunes se llevó a cabo la reunión de la bancada A del Movimiento Honor Colorado cuyo objetivo, además de analizar la orden del día, fue la elección de Miguel del Puerto como nuevo líder de bancada.

“Es una persona que tiene mucha experiencia no solo en el liderazgo partidario sino en cuanto a su representación parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados. Cuenta con el aprecio y la confianza de todos nosotros”, resaltó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Por su parte, el nuevo líder de bancada mencionó: “Esto me llena de orgullo, pero por sobre todas las cosas de un gran compromiso ya que es la bancada más numerosa de la Cámara de Diputados”.

Consultado sobre cuáles son los desafíos que va a afrontar, apuntó que uno de ellos es mantener unida y fortalecida a la bancada.

Uno de losprimeros desafíos que tendrá Del Puerto tiene que ver con la reforma de la Caja Fiscal. “Estamos expectantes a lo que resuelva la Cámara de Senadores en cuanto a las modificaciones y seguramente nosotros nos tomaremos el tiempo necesario para escucharle a todos los gremios. Saber si están de acuerdo o no con las modificaciones realizadas por el Senado”, dijo.