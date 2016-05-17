Exposición recuerda a Feliciano Centurión

La muestra que se habilita en el Citibank (Mcal. López esq. Cruz del Chaco) se habilitará a las 19:30. Cuenta con la curaduría de Fátima Martini e incluye algunos de los últimos trabajos del artista.

La muestra estará dividida en dos etapas y se extenderá hasta agosto.

La exposición tiene como antecedente inmediato la muestra “Interferencias” del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, habilitada el 11 de mayo pasado y que incluye obras de artistas contemporáneos, entre ellos Feliciano Centurión, quien desarrolló su carrera artística en la capital argentina.

El documental está dirigido por la directora ítalo-argentina Mon Ross y se denomina “Feliciano Centurión, Abrazo Íntimo al Natural”.

Presenta testimonios de distintos artistas, críticos y galeristas que lo conocieron. Se propone mostrar la relevancia de Feliciano en la escena contemporánea latinoamericana. Incluye también material de archivo así como los ejercicios de memoria de Centurión.

Algunos de los entrevistados que hablan sobre Feliciano son las artistas plásticas Magdalena Jitrik y Diana Aisemberg, Verónica Torres, Lia Colombino, Ticio Escobar, Rodolfo Prantte, entre otros.

Tendrá una única función de estreno el martes 24 en el Villamorra Cinecenter. Fue producido por Fabián Bozzolo y Yolanda Centurión.

El filme se exhibirá también el 13 de junio en la Casa de América Latina, en París, Francia.