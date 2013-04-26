25 de abril de 2013 a la - 22:04
Obama “amenaza“ con ponerse tatuaje
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WASHINGTON (EFE). El presidente de EE.UU., Barack Obama, explicó su estrategia para mantener a sus hijas alejadas de los tatuajes, que consiste en la amenaza de tatuarse lo mismo y en el mismo lugar que ellas.
“Lo que les hemos dicho a las niñas es: Si alguna vez deciden hacerse un tatuaje, mamá y yo nos haremos exactamente el mismo y en el mismo lugar”, contó Obama en una entrevista para el programa Today de la cadena NBC.
Obama y su esposa también amenazan a sus hijas con “ir a YouTube y presumir de tatuaje familiar”.