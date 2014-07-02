Deportes
01 de julio de 2014 a la - 22:07

Pinilla inmortaliza en tatuaje remate fallido

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“One centimeter from glory” (“A un centímetro de la gloria”) es la leyenda que se tatuó en su espalda el delantero chileno Mauricio Pinilla junto a la imagen del remate en el travesaño que pudo cambiar la historia en el Mundial de Brasil. Pinilla estuvo realmente a un centímetro de cambiar el rumbo de la Copa del Mundo con aquel remate, en el último minuto de la prórroga, en el larguero que todavía debe estar sacudiéndose, pues de haber terminado en gol hubiera dejado eliminado al anfitrión del torneo, luego clasificado en infartante definición por penales.

La imagen de Pinilla fue publicada en la red social Twitter (pic.twitter.com/r58kOfW0mu). El jugador no explicó las razones para realizarse el tatuaje.

Sobre ese resultado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte disputado el domingo todavía hoy se habla y se seguirá hablando, sobre todo por lo sucedido al final del primer tiempo cuando los equipos se retiraban rumbo a los vestuarios y hubo una gresca en el túnel.

Durante la misma, Pinilla recibió una trompada de Rodrigo Paiva, jefe de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), quien recibió una fecha de suspensión por la agresión que quedó registrada en imágenes que la FIFA deberá evaluar para decidir si le aplica una sanción más grave. (ANSA) .