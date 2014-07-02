Pinilla inmortaliza en tatuaje remate fallido

“One centimeter from glory” (“A un centímetro de la gloria”) es la leyenda que se tatuó en su espalda el delantero chileno Mauricio Pinilla junto a la imagen del remate en el travesaño que pudo cambiar la historia en el Mundial de Brasil. Pinilla estuvo realmente a un centímetro de cambiar el rumbo de la Copa del Mundo con aquel remate, en el último minuto de la prórroga, en el larguero que todavía debe estar sacudiéndose, pues de haber terminado en gol hubiera dejado eliminado al anfitrión del torneo, luego clasificado en infartante definición por penales.