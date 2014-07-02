Pinilla inmortaliza en tatuaje remate fallido

La imagen de Pinilla fue publicada en la red social Twitter (pic.twitter.com/r58kOfW0mu). El jugador no explicó las razones para realizarse el tatuaje.
Sobre ese resultado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte disputado el domingo todavía hoy se habla y se seguirá hablando, sobre todo por lo sucedido al final del primer tiempo cuando los equipos se retiraban rumbo a los vestuarios y hubo una gresca en el túnel.
Durante la misma, Pinilla recibió una trompada de Rodrigo Paiva, jefe de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), quien recibió una fecha de suspensión por la agresión que quedó registrada en imágenes que la FIFA deberá evaluar para decidir si le aplica una sanción más grave. (ANSA) .