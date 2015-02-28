Asegura que el apoyo de su esposo terminó

Explicó que su esposo es profesor de posgrado de la Universidad Católica en planificación estratégica, que tiene título de especialización en los Estados Unidos, por lo que al inicio de su gestión, en el primer semestre del año pasado, colaboró muy de cerca en la planificación estratégica de la SET y en la planificación estratégica del Ministerio de Hacienda.

“Allí concluyó el proceso de apoyo gratuito y fue reconocido por el ministro Germán Rojas con una nota que le fue remitida en su oportunidad”, indicó la viceministra.

Durante las manifestaciones realizadas por los sindicalistas de la SET habían señalado a Santamaría como responsable de la nueva reglamentación para la distribución de las multas que se aplicarán desde el próximo mes y de la limitaciones para el pago de las horas extras.