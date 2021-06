Si no se toman medidas, una bomba nos explotará en la cara

El escándalo en el que, una vez más, se ha visto envuelto en estos días el Instituto de Previsión Social (IPS), sobre el cual todavía hay mucha tela que cortar y responsabilidades que deslindar, trae a colación un tema nacional de extraordinaria importancia, que es la imperiosa necesidad de una reforma estructural de la seguridad social en el país, para asegurar un modelo sostenible y correctamente supervisado de ahorro a largo plazo para que los trabajadores puedan tener con qué vivir cuando les toque retirarse. Con apenas el 23 por ciento de la población económicamente activa en Paraguay aportando a algún sistema de jubilaciones (2018), esta es una bomba de tiempo que los gobernantes y las fuerzas políticas no se animan a desactivar. Si no se adoptan medidas ahora, más temprano que tarde la bomba nos estallará irremediablemente en la cara. La buena noticia es que estamos a tiempo. Este es el momento, esta reforma es responsabilidad de esta generación, no dejemos que sea demasiado tarde.