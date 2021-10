Otra descomunal rapiña de intendentes y un gobernador

Un operativo de la SET detectó que 17 municipalidades y un Gobierno departamental cuentan con facturas “clonadas” o de contenido falso, por un valor total de 57.000 millones de guaraníes, emitidas en 2018, 2019 y 2020 por Cristino Jara, un octogenario que vive en la pobreza y que sería dueño de una firma inexistente, que habría proveído, sobre todo, materiales de construcción. En palabras del viceministro Óscar Orué: “Supuestamente, aquí se hicieron obras, pero, cuando vemos la documentación, no han comprado un solo ladrillo, no han comprado un solo insumo, no han contratado a ninguna persona para hacer la obra”. ¡Vergonzoso! Así, se estuvo robando a mansalva incluso en tiempos de pandemia, como si tampoco la muerte y el dolor desatados conmovieran la conciencia de quienes fueron elegidos por la ciudadanía para estar a su servicio y no para llenarse los bolsillos con su dinero.