Sin acuerdo sobre Anexo C, la tarifa de Itaipú no se toca

Informaciones provenientes de Brasil indican que el Gobierno de Jair Bolsonaro no se siente obligado a cerrar un acuerdo sobre Itaipú con Paraguay en 2023. Ese año se cumple el plazo para la revisión del Anexo C, para lo cual ya estarán dadas todas las condiciones establecidas, como la cancelación de la deuda, pero, tal como ocurre con Yacyretá, el texto no impone términos perentorios para concluir las tratativas. Amparado en ello, bajo presiones económicas y con elecciones presidenciales el próximo año, es muy posible que Brasil busque postergar la renegociación y, al mismo tiempo, pretenda exigir que, mientras tanto, se aplique el Tratado tal como está y se reduzca la tarifa de la central para adecuarla a la disminución de sus costos financieros. Paraguay no lo debe permitir. Si Brasil no está dispuesto a discutir las reivindicaciones paraguayas, la tarifa no se toca.