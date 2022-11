Las excursiones de sus autoridades les cuestan caro a los asuncenos

Las visitas oficiales al exterior, con todos los gastos pagos por el contribuyente, figuran entre las actividades favoritas de quienes ejercen altos cargos públicos. La Municipalidad no es una excepción. En efecto, en lo que va del año, la institución lleva gastados 319.569.054 guaraníes en viáticos y pasajes para concejales y funcionarios, independientemente de los del “lord mayor”, a varios destinos a los que viajaron para que los capitalinos vivan mejor. Pero Asunción no ha mejorado en años, como si los numerosos viajeros solo hayan ido a turistear y no a participar de los seminarios o cursos. Es hora de que los asuncenos les pidan cuentas a sus munícipes por el dispendio que hacen con su dinero.