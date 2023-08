Pasar urgentemente al plan B en Itaipú

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, quien participó de la ceremonia de toma de posesión de Santiago Peña, dijo que la renegociación del Anexo C llevará “cuatro o cinco años”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Queda claro que Brasil intentará alargar el proceso todo cuando pueda y mantener por el mayor tiempo posible el statu quo, que le es sumamente favorable. Pero Paraguay no puede quedarse con los brazos cruzados mientras corre el río y pierde su patrimonio con cada día que pasa. Ya declarada la intención de la contraparte, no le queda más que pasar de inmediato al plan B, que es subastar la potencia sobrante que le corresponde, exactamente lo mismo que hace Brasil, ni más ni menos. Para ello no es necesario modificar el Anexo C ni esperar cuatro o cinco años. Si hay voluntad, se pude organizar en cuatro o cinco semanas, antes de octubre, que es cuando se realizan esas subastas en la región y se fija el precio en el mercado de energía eléctrica.