Trágico accidente en Pedrozo podría haberse evitado y no debe repetirse

Un grave accidente se produjo el domingo, una vez más en el lugar conocido como Pedrozo, en las cercanías del Cerro de Caacupé, con el trágico saldo de seis fallecidos y numerosos heridos. El suceso no llamaría tanto la atención y no resultaría aún más lamentable si no fuera que en el mismo lugar ya se han producido otros dolorosos episodios similares, sin que la respectiva dependencia del Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tomara las medidas para mitigar el peligro que conlleva la pronunciada bajada, la velocidad que imprimen los conductores a sus vehículos y el fluido tráfico que habitualmente existe en el lugar. Ahora que se debe lamentar nuevamente el luto en numerosas familias, como siempre, se vuelven a anunciar posibles soluciones, para lo cual, sin embargo, ya se adelanta que se necesitará un tiempo prudencial. Lo que no se necesita es una sola víctima más.