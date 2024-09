Nenecho canta y viaja, pero el dinero sigue sin aparecer

En vísperas de volver a viajar en muy poco tiempo a los Estados Unidos, esta vez para disertar sobre el tema “Asunción verde”, el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), dio una tempranera entrevista radial, tras pasar la noche en vela por ser “un tipo que duerme tres horas al día” nomás. La ciudad debería compensarle por tanto desvelo, aunque, con toda certeza, lo que le quita el sueño no ha de ser que haya sido imputado por lesión de confianza y asociación criminal, presuntamente cometidos durante la pandemia, ni que se le haya abierto una causa penal tras no poder conocerse el destino de los 500.000 millones de guaraníes ingresados para obras de infraestructura. Entre otras cosas, Nenecho sostuvo que los medios de comunicación atacan a la capital del país (¡!) y que el problema sería que los asuncenos “quieren una ciudad de Primer Mundo, pero no pagan”. Conclusión: aparte de los periodistas, la culpa del desastre urbano la tendrían las propias víctimas.