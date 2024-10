Escrache público para exigir el veto a la jubilación vip

Si alguna muestra más faltaba de desvergüenza y provocación, la Cámara de Diputados terminó de sancionar la autoasignación de un subsidio de 3.500 millones de guaraníes para la jubilación vip de ellos mismos y de sus colegas senadores en apenas ¡seis minutos! Solo dos miembros opinaron brevemente en contra y la moción fue aprobada por 41 votos a cuatro. Todas las fuerzas y corrientes políticas, más allá de banderías e ideologías, estuvieron de acuerdo en ambas cámaras, lo que prueba que, para beneficiarse, rápidamente encuentran consenso. Ha habido muy aisladas excepciones, pero, a no ser que exista algún caso que no haya trascendido, nadie ha renunciado al privilegio. Si Santiago Peña pretende conservar algo de autoridad moral para pedirle al pueblo los necesarios sacrificios que implican las reformas, tiene que comenzar por vetar, preferentemente en menos de seis minutos, esta nueva ofensa de la clase política a la gente. Y si insisten, entonces no quedará más remedio que salir a escrachar, dentro de lo que permite la ley, a los traidores de la confianza ciudadana.