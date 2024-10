Nenecho comienza a subastar Asunción para pagar deudas

A muchos intendentes se les ha atribuido en el pasado un desempeño dudoso en cuanto al manejo de los recursos de la Comuna, pero ninguno ha acumulado tantos cuestionamientos, incluyendo causas judiciales, como el que hoy ocupa el Palacio Municipal, y que los asuncenos tienen que aguantar que les represente tanto a nivel local como internacional.

En efecto, el grotesco intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), sigue dando muestras de una pésima gestión con ribetes sospechosos. Aparte del desastroso estado de la infraestructura y de los servicios municipales de la capital del país, hay indicios de que ha cometido hechos punibles en el ejercicio del cargo, pues está imputado por lesión de confianza y asociación criminal debido a la compra de bienes presuntamente sobrefacturados durante la pandemia, y se le abrió una causa penal por lesión de confianza tras ignorarse el paradero de 500.000 millones de guaraníes previstos para construcciones, escándalo que atribuyó a una campaña de prensa “asquerosa” y payasesca.

Ahora se sabe que, desde julio de este año, su administración no entrega a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal los descuentos de los sueldos de los funcionarios destinados al pago de sus haberes jubilatorios. La deuda resultante llega a 11.868 millones de guaraníes, la que se suma a una de 10.000 millones, que conlleva intereses moratorios, confirmada por un fallo judicial. Hay quienes no pueden jubilarse por la simple razón de que sus haberes no están registrados en la Caja mencionada, motivo por el cual deben seguir trabajando. Por su parte, quienes ya están registrados, no pueden cobrar sus haberes desde hace siete meses porque la Municipalidad no transfiere los aportes, razón por la que uno de los afectados, Pedro Benítez, afirmó en julio que Nenecho está cometiendo el delito de apropiación, castigado por el art. 160 del Código Penal con hasta ocho años de cárcel cuando el autor se apropia de una cosa mueble ajena que se le dio en confianza o por cualquier título que obligue a devolver o a hacer un uso determinado de ella.

Lo antedicho significa que el desvergonzado en cuestión también debe explicar adónde fueron a parar los aportes descontados: ¿al pago de gastos corrientes o al bolsillo de ciertos jerarcas? En cualquiera de los casos, se habría cometido un hecho punible, que desde ya requiere la intervención del Ministerio Público. Con la complicidad de la mayoría de los ediles y el apoyo político del cartismo, la quebrada Municipalidad de Asunción se ha convertido en un antro donde el dinero público y el ajeno desaparecen como por arte de magia.

No contento con todas las barbaridades que se vienen observando en la administración de Nenecho, ahora este desfachatado se propone subastar seis hectáreas de la Costanera Norte, a un precio base de 28.000 millones de guaraníes la hectárea. La iniciativa no sería cuestionable si se realizara dentro de un proyecto bien planificado, para el disfrute de los asuncenos, para mejorar su calidad de vida. Pero no, porque la justificación municipal dice para “pago de intereses, gastos operativos e inversiones”, sin dar mayores detalles, lo que implica que, más adelante, posiblemente se le deberá estar exigiendo una vez más que explique A DÓNDE FUE A PARAR EL DINERO, como viene ocurriendo con los 500.000 millones de guaraníes de los bonos. Además, se puede pensar que esta no será la primera y última subasta de bienes que pertenecen a todos los asuncenos. Mientras tanto, él seguirá viajando y ofreciendo con toda caradurez serenatas a los asuncenos junto con su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR, cartista).

Como señalamos, el descaro de los últimos antecesores del intendente cantor y viajero estuvo lejos de llegar a tanto: él hace y deja de hacer lo que se le antoja, sin importarle las leyes ni la ética, como si estuviera más allá del bien y del mal. Le tienen sin cuidado la calidad de vida de los vecinos y también los futuros haberes jubilatorios de los funcionarios y los actuales de los retirados. Total, a él y a los suyos les va muy bien. Empero, los asuncenos deben seguir demostrándole su repudio, dentro de lo que marca la ley, para que no crea que se han resignado a tener que soportarlo hasta que concluya su nefasto mandato, marcado por la corruptela, la ineptitud y la negligencia.

En suma, los asuncenos deben movilizarse y controlar de cerca a Nenecho, al menos para tratar de impedir que siga perpetrando barbaridades con toda impunidad, como hasta ahora.