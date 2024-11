Presupuesto 2025 ilustra la inoperancia de Santi Peña

Santiago Peña suele denostar y por todos los medios intenta diferenciarse de su antecesor, Mario Abdo Benítez, pero el proyecto de Presupuesto General de la Nación que presentó para 2025, hoy ya con media sanción de la Cámara de Diputados, no presenta ningún cambio significativo en relación con los anteriores, y en varios aspectos es peor. Por citar dos ejemplos, contempla otro subsidio estatal para la jubilación vip de los parlamentarios y un incremento neto de 12.000 funcionarios permanentes. La tan mentada “voluntad política” de la que tanto hablan los gobernantes, si no se refleja en el presupuesto, es pura charlatanería. El Gobierno sostiene que este proyecto de presupuesto es el primero enteramente elaborado por su administración. Esta es, como mucho, una media verdad, pero, si así fuere, no se observa ninguna señal de rectificación sustantiva de la perversa e ineficiente estructura del gasto público. Todo esto sigue exactamente igual o peor.