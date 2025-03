Cae otra cooperativa y todavía no aprendemos

La caída de la Cooperativa Poravoty de Fernando de la Mora es una noticia que podría pasar desapercibida para muchos. Sin embargo, no solamente provoca una gran angustia a más de 700 ahorristas, la mayoría de avanzada edad, que no pueden retirar sus depósitos, sino que se trata de una nueva advertencia sobre un enorme factor de riesgo que pesa sobre el Paraguay, que es el incumplimiento de normas de prudencia internacionalmente aceptadas y la ausencia de adecuada supervisión de un amplio segmento del sector financiero nacional, lo que engloba gravemente, además de las cooperativas, a los sistemas de captación de ahorros jubilatorios, incluido el Instituto de Previsión Social. Desde 2020 han caído más de una veintena de cooperativas y siempre ocurre lo mismo, se llega cuando ya no hay nada que hacer.