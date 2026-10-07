El hastiado pueblo asunceno habló en las urnas

Hubo un tiempo en que Asunción soportó en silencio. Calles destruidas, barrios anegados, basura acumulada, obras prometidas que nunca llegaron, preguntas que se multiplicaban y respuestas que nunca aparecían. Ese tiempo terminó.

El domingo 4 de octubre, los asuncenos no votaron solo por una candidata. Votaron contra una gestión. Votaron contra el cinismo. Votaron contra la impunidad disfrazada de continuidad. Fue un voto castigo. Y fue contundente.

La administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez dejó una herida abierta en la capital. No se trata de una opinión política: se trata de números, de informes y de una ciudad que habla por sí misma.

Cientos de miles de millones de guaraníes provenientes de bonos que debían destinarse a obras de infraestructura fueron desviados hacia gastos corrientes, principalmente salarios. El informe de la intervención no dejó dudas: prácticas ilegales, cuenta única, ausencia de respaldos, una comuna que se desangraba mientras las calles se deshacían.

Preguntas sin respuestas. Dinero que debió transformar la ciudad y que, en cambio, se esfumó en la penumbra de una gestión opaca, o tal vez, transformaron algunos bolsillos.

Y como si el desastre administrativo no bastara, el exintendente enfrenta cargos por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los llamados “detergentes de oro”: compras sobrevaluadas en plena pandemia, cuando la ciudad necesitaba transparencia y no negociados.

Un intendente colorado acusado de formar parte de una asociación criminal. No es un detalle menor. Es el símbolo de una forma de gobernar que confundió el poder con el botín.

La ciudad heredada es el testimonio más elocuente. Calles convertidas en trampa mortal, desagües insuficientes, servicios que fallan, una deuda que hipoteca el futuro y una estructura burocrática hinchada que priorizó el clientelismo por sobre la eficiencia.

Asunción no necesita discursos elaborados para explicar su decadencia. Basta mirarla. Basta recorrerla. En algunos barrios basta con olerla y escucharla. En otros, basta vivirla.

Y cuando parecía que el vaso ya estaba lleno, llegó la cereza del pastel envenenado: un contrato colectivo de último momento. En vísperas de las elecciones, se intentó consolidar un acuerdo que comprometería aún más las ya quebradas finanzas municipales.

No fue un gesto de justicia laboral. Fue el último intento de blindar privilegios antes del cambio de mando. Fueron manotazos de un náufrago que terminó por ahogarse, pero no sin antes dejar el mensaje: primero los propios, la ciudad después.

Ante tanto desastre, solo quedaba un camino. Cambiar de rumbo. Y el pueblo lo hizo. Ese voto castigo no es un capricho ni una reacción pasajera. Es el verdadero poder de una ciudadanía harta.

Es el mismo poder que ya se ha expresado antes, cuando la indignación supera el miedo y la resignación. Es la demostración de que, por más estructura, por más maquinaria, por más discurso oficial, existe un límite. Ese límite se cruzó. Y el soberano habló.

No se trata de celebrar una victoria partidaria. Se trata de reconocer que la democracia, cuando funciona, tiene un mecanismo de corrección brutal: el voto. El pueblo no necesita permisos para castigar. No necesita explicaciones sofisticadas. Solo necesita hartazgo suficiente y la oportunidad de expresarlo. Esta vez la tuvo. Y la usó.

Queda ahora la parte más difícil. Convertir el castigo en reconstrucción. Convertir la rabia en exigencia permanente. Porque el voto castigo no es el final de la historia: es el comienzo de una deuda que la nueva administración y la propia ciudadanía deben cobrar todos los días.

Asunción no merece volver a ser el escenario de la impunidad disfrazada de gestión. No merece más preguntas sin respuestas. No merece más barrios que se derrumban mientras los responsables miran hacia otro lado.

El pueblo habló. Habló con rabia, con memoria y con claridad. Ahora corresponde que esa voz no se apague. Porque cuando el pueblo se cansa de verdad, no solo cambia de intendente. Cambia el rumbo. Y esta vez, el mensaje quedó grabado en las urnas con una fuerza que nadie podrá ignorar.