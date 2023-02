Cierran Neonatología en Ñemby

Luego de que se cumpla el plazo de quince días se procederá a la desinfección total de sala por dos días para que nuevamente pueda ser habilitada, explicó.

Dijo que cinco de los pacientes que adquirieron la bacteria fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro. Un recién nacido de seis meses de edad sigue en una sala con tratamiento riguroso, indicó la doctora Lezcano.

Aclaró que solo el área de Neonatología está infectada y los casos pediátricos de urgencia son atendidos sin inconvenientes.

Resaltó que la infección bien tratada no deja secuelas, pero aclaró si no recibe una atención adecuada o tardía puede causar la muerte. “Esta enfermedad es de alta mortalidad, pero que no tenemos casos fatales”, expresó.

El brote se generó a raíz de la recepción de un paciente proveniente de un sanatorio que tiene convenio con el Ministerio de Salud Pública para casos prenatales. El referido local asistencial no notificó de la situación y debido a eso no se tomaron las previsiones y seis recién nacidos por infectados, dijo la doctora Lezcano.

“Esta es una infección hospitalaria. Recibimos un paciente infectado y no fuimos notificados; por protocolo debimos ser notificados. Nos percatamos tras unos estudios practicados, pero ya todos estaban afectados”, explicó la doctora.

Una buena noticia

Por otro lado, gracias a la donación de un grupo de abogados se pudo comprar un nuevo monitor cardíaco para la sala de cirugías. Eso permitió que ayer se reanudaran las cirugías programadas, comentó la coordinadora del área, Liz Villar.

Gracias a la solidaridad de los abogados Guillermo Paredes y del grupo Fraternos y Caballeros de la Flor de Liz se pudo comprar el monitor, que costó G. 4.400.000. Los benefactores donaron G. 2.350.000 y el resto se cubrió con lo recaudado en la feria de comidas típicas organizada por los funcionarios, expresó Villar.