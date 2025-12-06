******

Prefiere ir a relajarse en Europa, lejos de los graves problemas que tiene nuestro país. Problemas que sucesivos gobiernos colorados son incapaces –o no quieren– de resolver.

******

Paraguay, como República, se fue “al tacho” con la reunión que hubo entre el “Patrão”, “Pinocho” y la mayoría de los ministros de la Corte.

******

Una verdadera vergüenza. Los ministros, encargados de velar por la vida y los bienes de la población, sometidos ante el poder del cartismo y en particular del “Patrão” de ese movimiento.

******

En un país serio tienen que ser destituidos vía juicio político. De hecho, un ministro de la Corte independiente va a rechazar de plano la invitación del que se cree “mandamás” de una República.

******

¿Alguien duda del sometimiento de parte de la mayoría en la Justicia al poder cartista?

******

La Constitución y el cartón de “primer grado de inversión” ya no sirve ni para colgar en la pared.

******

Cuentan los que saben que los inquilinos del edificio de la Diosa Astrea pidieron socorro porque quieren seguir teniendo feudos. A cambio, pareeece que se viene una “resolución” para viajar al Mundial. Así dicen.

******

No sabemos si los audios del “abogado del diablo” que circularon estos días son reales pero no caben dudas de que parecen ser ciertas.

******

Sería interesante utilizar el polígrafo también para estos casos. Se quedan cortos sometiéndoles solamente a los policías y a la exempleada presidencial.

******

Otra “licitación” millonaria se está gestando. Esta vez en el Ministerio de Pa’i. Una vez más, el gobierno de “vamos a estar mejor” utiliza el grosero “puenteo” a Contrataciones Públicas.

******

Repiten la vieja receta: Itaipú de “Lucho” Zacarías Irún. Estamos hablando de US$ 7,3 millones. Si no quieren transparencia, e$ por algo.