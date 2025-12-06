TSJE adjudica máquinas de votos a única oferta vinculada a Peña y Ueno

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) –integrado por Jaime Bestard (ANR, HC), Jorge Bogarín González (independiente) y César Rossel (PLRA)– resolvió ayer adjudicar la licitación de arriendo de 18.000 máquinas de votación al consorcio argentino Comitia-MSA para las próximas elecciones municipales 2026 a un costo de US$ 35 millones para el erario.

Desde este año, Comitia-MSA es representada legalmente por exsocios del presidente Santiago Peña en los grupos Ueno y Vázquez mediante el estudio jurídico Gross Brown.

Eduardo Gross Brown Costa es director suplente y accionista de Ueno bank; Pablo Debuchy, del mismo estudio, es asesor del Grupo Vázquez, y Franco Boccia, otro miembro de Gross Brown, preside Ueno Seguros SA y es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla.

Esta firma fue la única oferente en el segundo llamado (arriendo) pero había sido descalificada meses antes en la licitación para la compra definitiva de los aparatos, lo que motivó al Senado pedir anular el proceso y al TSJE a declarar desierto el concurso.

Según denuncias de otros oferentes, Comitia-MSA fue descalificada debido a un intento de engañar a los técnicos del TSJE instalando otras pantallas durante la evaluación.

Informes filtrados señalan además que las máquinas y las papeletas de impresión de Comitia-MSA incumplían 26 exigencias de seguridad que supuestamente fueron “flexibilizadas” por el TSJE para allanar la adjudicación en el segundo llamado.

Ganó en 2021 y 2023

Dicho consorcio es integrado por la firma argentina Magic Software Argentina (MSA), que ya ganó el arriendo de máquinas en las elecciones municipales 2021 y generales 2023 asociadas con otras firmas paraguayas.

Su presidente ante el ojo público es Sergio Angelini y su principal vocero en Paraguay es Nicolás Deane.

Desde la oposición, el senador liberal Éver Villalba denunció que los chips que tienen las papeletas de votación que imprimen las máquinas pueden ser manipulados y los resultados alterados. La cúpula del PLRA pidió volver a papeletas tradicionales en lo que hace a cargos uninominales (intendentes, presidentes, gobernadores).