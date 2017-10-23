Intendente aregueño niega estado catastrófico del lago

AREGUÁ (Gladys Villalba Jara, corresponsal). El jefe comunal local, Humberto Denis Torres (ANR), salió al paso de las últimas publicaciones sobre el deplorable estado de la playa municipal de esta ciudad y la aparición de algas verdes en las aguas del Lago Ypacaraí. Acusó que la fotografía publicada no era actual y que solo se busca desprestigiar su gestión.

El intendente cartista luego ensayó una excusa al asegurar que la utilización del biodigestor implementado por expertos coreanos, años atrás, no es la solución. Expresó que invertir en el tratamiento del lago “no conviene” porque solo sería un parche.

En otro momento, el jefe comunal respondió al gobernador Blas Lanzoni (PLRA), que responsabilizó a Torres sobre la situación actual de la playa municipal. “Ellos (la Gobernación) se manejan a nivel político y nunca nos dieron ni un solo clavo. Tampoco tiene proyectos para recuperar el lago, solo un plan piloto (es) lo que presentó”, expresó.

Por otro lado, el encargado de Proyectos del Departamento de Medio Ambiente de la Comuna, Ing. Juan Romero, señaló que sin la autorización de la Secretaría del Ambiente (Seam), no pueden llevar a cabo una limpieza profunda de la playa. Indicó que solicitaron autorización a la oficina estatal para retirar el lodo negro y las malezas del lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reconocen estado

Tras la entrevista en la sede municipal, una comitiva integrada por la encargada del Departamento del Medio Ambiente, Ana María Espínola, y el encargado de Proyectos Ambientales, Juan Romero, se trasladó para verificar las playas. El intendente no los acompañó.

Al llegar al sitio, los funcionarios pudieron ver y reconocer la realidad.