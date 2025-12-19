Vídeo: abuchean a Enrique Riera durante acto de egreso policial

El ministro del Interior, Enrique Riera, fue abucheado ayer durante el acto de egreso de nuevos policías realizado en el estadio Defensores del Chaco. Mientras desarrollaba su discurso, se escucharon silbidos y manifestaciones de rechazo desde las gradas.

El público estaba compuesto por los familiares de los egresados. Estos -junto con los nuevos agentes- ya venían soportando al calor durante varias horas antes de la intervención del ministro.

Según lo observado, los abucheos se produjeron por el hartazgo generado por la duración del discurso de Riera. En lugar de un mensaje breve, el ministro presentó lo que pareció un informe de gestión, en el que destacó las acciones realizadas junto con la Policía Nacional a lo largo de este año.

En medio de su intervención, Riera reconoció la situación al señalar que “los informes son largos y penosos, pero voy terminando”. Lejos de apaciguar al público, la frase fue respondida con un abucheo generalizado y silbidos.

Largas horas de espera bajo el sol

Los asistentes ingresaron al estadio alrededor de las 15:00, pero el discurso del ministro del Interior recién comenzó alrededor de las 19:00. La jornada se extendió aún más, ya que el presidente Santiago Peña tomó la palabra recién a las 20:50 aproximadamente.

Durante todo ese tiempo, los egresados y sus familiares permanecieron en el estadio Defensores del Chaco.