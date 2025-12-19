Contralor revela “escandalosos” datos de Eddie Jara y dice que debe dar un paso al costado

El titular de la Contraloría General de la República calificó de escandalosos los datos que se encontraron en el informe preliminar respecto a los ingresos y egresos de Eddie Jara, titular de Petropar.

Si bien aclaró que ese informe es preliminar y que el funcionario puede rectificar muchas de esas informaciones, hay algunos elementos que él considera muy difíciles de justificar.

Destacó sobre todo dos puntos que considera “muy fuertes”:

Eddie Jara pagaba su tarjeta de crédito un promedio de G. 150 millones en ventanilla.

Prestó G. 3.500 millones cuando su utilidad de los últimos cinco años fue de aproximadamente G. 305 millones, según datos oficiales de la DNIT.

Camilo Benítez resaltó que el problema es que no pudieron encontrar la trazabilidad de ese dinero.

“Todo lo que salió a la luz está basado en informes oficiales del sistema financiero. Es decir, cuando el banco Itaú, por ejemplo, nos envió a nosotros toda la información de la trazabilidad bancaria de él. Fue ahí que nosotros honestamente nos agarramos la cabeza, porque es donde nosotros vimos un manejo absolutamente desprolijo en su contabilidad", manifestó.

