Canciller advierte que Paraguay aún no está en condiciones para derribo de aviones

El canciller Rubén Ramírez Lezcano, afirmó que Paraguay todavía no cuenta con las capacidades técnicas, operativas ni tecnológicas necesarias para aplicar medidas como el derribo de aviones que operan de manera ilegal en el espacio aéreo nacional.

Señaló que este tipo de decisiones requieren un alto nivel de sofisticación y control, a fin de evitar riesgos para la población. Las declaraciones de Ramírez Lezcano fue en el marco del alcance del acuerdo de cooperación entre Paraguay y Estados Unidos.

Lezcano explicó que, a diferencia de otros países, Paraguay aún no dispone de todos los elementos necesarios. Recordó que en otras experiencias internacionales se registraron incidentes con aeronaves civiles. “Nuestro desafío es, primero, construir todas las capacidades y condiciones técnicas antes de pensar en medidas de esa naturaleza”, afirmó.

Cooperación para fortalecer capacidades

En ese sentido, el canciller defendió la cooperación con Estados Unidos como una herramienta para fortalecer las capacidades del país en áreas clave como la vigilancia aérea, el control del espacio aéreo y la protección de fronteras.

Mencionó inversiones en equipamiento, radares, tecnología satelital y aeronaves, como los aviones Tucano, para mejorar la detección y el control de vuelos irregulares.

Asimismo, destacó los programas de capacitación para personal paraguayo en áreas como ciberseguridad, formación de pilotos y operadores fronterizos, tanto en territorio nacional como en Estados Unidos.

Ramírez Lezcano subrayó que el crimen transnacional organizado opera de manera altamente integrada en la región y que Paraguay no puede enfrentar este fenómeno de forma aislada. Indicó que el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de activos y la corrupción exigen una respuesta coordinada con países vecinos y socios estratégicos.

En ese sentido, afirmó que la cooperación con Estados Unidos complementa los acuerdos ya vigentes con Argentina y Brasil, y permite ampliar las herramientas del Estado para combatir estas estructuras criminales.