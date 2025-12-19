Meteorología: semana de Navidad traería tormentas importantes

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Julio Ayala, gerente de Pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología, hizo un resumen de cómo estará el tiempo en Paraguay durante los próximos días y durante primera parte de la semana de Navidad, que podría traer condiciones atmosféricas alarmantes.

La mayor parte del fin de semana registraría un ambiente muy caluroso – con máximas de alrededor de 35 grados en Asunción y sensaciones térmicas alrededor de 40 grados por el alto nivel de humedad – y condiciones relativamente estables en Paraguay, pero con la posibilidad de algunos chaparrones en el norte del país mañana sábado.

El clima comenzaría a empeorar en las horas finales del domingo con el ingreso a Paraguay de sistemas de tormentas provenientes de Argentina que se extenderían a gran parte de ambas regiones del país el lunes.

¿Tormenta en Nochebuena?

“Esperamos mucha lluvia” durante los primeros días de la próxima semana, dijo Ayala, quien señaló que la acumulación de agua no sería tan grande como la del último temporal registrado en Paraguay el pasado fin de semana, pero las lluvias se prolongarían por un mayor periodo de tiempo.

En principio, las observaciones indican que las condiciones de inestabilidad persistirán durante el martes y al menos durante la primera mitad del miércoles, víspera de Navidad. Si bien existe la posibilidad que el tiempo mejore en la noche del miércoles 24, aún sería prematuro asegurarlo, indicó el meteorólogo.