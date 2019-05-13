Irán dice que no habrá una guerra con EE.UU.

TEHERÁN (EFE, AFP). Salamí informó al Parlamento en una sesión cerrada sobre la situación en la región.

La tensión en el golfo Pérsico ha aumentado desde que EE.UU. decidiera el mes pasado no renovar las exenciones a la compra de petróleo iraní otorgadas a ocho países y designar a los Guardianes de la Revolución grupo terrorista.

Las medidas buscan presionar al régimen fundamentalista iraní para evitar que avance en su programa nuclear, que lo podría dotar de armas atómicas.

El presidente de la comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, Heshmatolah Falahatpisheh, explicó a la agencia oficial IRNA que el comandante de la Guardia Revolucionaria indicó que basándose en “análisis estratégicos y de campo no se avecina una guerra”.

“Solo están librando una guerra psicológica y están tratando de combinarla con las sanciones y las presiones económicas”, dijo Falahatpisheh, citando a Salamí.

El diputado, sin embargo, dijo que nadie en Irán contactará con la Administración estadounidense de Donald Trump para iniciar conversaciones y que “los estadounidenses tendrían que proponer una negociación con Irán mucho más seriamente en el futuro”.

Sobre el supuesto despliegue militar estadounidense en la zona, el conocido parlamentario Alaedin Boruyerdí dijo a la agencia Tasnim que “no es un fenómeno nuevo, ya que estos buques de guerra siempre han estado presentes en la región ilegalmente”.

Por su parte, el Pentágono dijo en un comunicado que “EE.UU. no busca un conflicto con Irán, pero estamos preparados y listos para defender a las fuerzas e intereses estadounidenses en la región”.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, anunció el pasado miércoles que Irán suspende la aplicación de algunos de sus compromisos nucleares y dio un ultimátum de 60 días para que se garanticen las transacciones bancarias de Irán y sus exportaciones de petróleo.

El plazo fue dado al resto de firmantes del acuerdo nuclear de 2015 (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), que rechazaron el ultimátum.