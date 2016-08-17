Barreto dice que tampoco sabía de los pagos por ocupar “celdas vip”

Barreto, al igual que el exdirector del penal de Tacumbú Artemio Vera, salió presuroso tras declarar ante la fiscala Pamela Pérez, e igualmente negó tener conocimiento de los pagos irregulares que hacían los reclusos por la ocupación de las lujosas celdas.

Barreto negó que el condenado en nuestro país por lavado de dinero y con pedido de extradición del Brasil por narcotráfico, Jarvis Chimenes Pavão, haya costeado las mejoras introducidas en las celdas y otras dependencias del penal de Tacumbú.

Las mejoras fueron hechas en el marco de programas llevados adelante por el Ministerio de Justicia, indicó tras salir de la Fiscalía.

Barreto fue encarado por el Ing. Osvaldo Arias, quien le recriminó por haber sido una de las autoridades que le mantuvieron injustamente con prisión preventiva por 6 meses en Tacumbú (desde el 30 de setiembre de 2015 al 6 de abril de 2016), por un hecho de coacción grave y extorsión. Denunció que en el penal le pidieron G. 3 millones para ocupar un lujoso calabozo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vera, la semana pasada en su declaración ante la Fiscalía, acusó al actual encargado de despacho del Ministerio de Justicia, Éver Martínez, de estar en conocimiento del funcionamiento de las 22 “celdas vip”,

Este hecho trascendió públicamente el 26 de julio cuando el presidente Horacio Cartes ordenó el traslado de Chimenes Pavão a la Agrupación Especializada. Su celda tenía todos los lujos y se presume pagaba una importante suma por el privilegio.