Fotos revelan cómo fue el violento asalto en un edificio de Asunción

Un asalto se registró en la madrugada de este martes en un edificio ubicado sobre la avenida Boggiani y R.I. 3 Corrales, en el barrio Mariscal Estigarribia de Asunción. Las fotografías captadas de las cámaras de seguridad, compartidas a ABC, revelan cómo actuó el grupo criminal que logró llevarse una importante suma de dinero y un lote de joyas.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel D’Ecclesiis Ferreira, de 57 años, quien aparentemente había llegado recientemente de Ciudad del Este.

Según las imágenes, los desconocidos ingresaron al edificio alrededor de las 03:44, momento en que un vehículo oscuro accede al estacionamiento.

Segundos después, se observa a varias personas descender del rodado mientras un segundo vehículo de color plateado ingresa al lugar.

Los asaltantes desarmaron y redujeron a los guardias que custodiaban el edificio, para luego subir hasta el departamento de la víctima. Una vez allí, exigieron la entrega de dinero y objetos de valor.

Uniformes policiales y rostros cubiertos

Otras imágenes, captadas por el circuito cerrado del ascensor, muestran que los delincuentes vestían uniformes que decía “Policía”. Vestían remeras oscuras, pantalones beige y quepis azul y negro. Todos tenían el rostro cubierto.

De acuerdo con las imágenes, al menos cinco personas habrían participado directamente del asalto.

Las víctimas, sin oponer resistencia, entregaron alrededor de G. 35.000.000 en efectivo, además de un importante lote de joyas.

Con el botín en su poder, los delincuentes abandonaron el edificio y escaparon del lugar.