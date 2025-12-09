Roban dinero y joyas en asalto a un departamento en Boggiani y R.I. 3 Corrales de Asunción

La víctima del violento asalto fue identificado como Miguel Ángel D’Ecclesiis Ferreira (57), quien aparentemente estaba llegando de Ciudad del Este cuando fue sorprendido por los criminales, según la Policía.

Fuentes de la comisaría jurisdiccional mencionaron además que los desconocidos desarmaron y redujeron a los guardias que custodiaban el edificio.

Luego subieron hasta el departamento de la víctima, donde irrumpieron armas en mano y ordenaron a los ocupantes del lugar que entregasen todo el dinero y objetos de valor que tenían.

No opusieron resistencia

Las víctimas, sin oponer resistencia, entregaron el millonario monto más el lote de joyas, con los que escaparon del sitio los criminales, refirieron los investigadores.

Agentes de la comisaría jurisdiccional y efectivos de otras dependencias llegaron hasta el lugar para tomar datos de lo ocurrido e iniciar las investigaciones para identificar y capturar a los presuntos implicados.

El titular de la comisaría 11 de Asunción, comisario principal Misael Aguilera aseguró que patrulleros de la unidad acudieron al lugar del hecho y conversaron con la víctima. Sin embargo D’Ecclesiis no fue hasta la sede policial para radicar su denuncia sobre lo ocurrido, según mencionó el jefe policial.