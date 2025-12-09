Caapucú: mujer hirió a su pareja con arma de fuego y huyó del lugar

La víctima fue identificada como Ignacio Antonio León Giménez, soltero, de 40 años, empleado del establecimiento ganadero donde ocurrió el hecho, ubicado en el barrio San Salvador.

El subjefe de la comisaría local, subcomisario Cristhian Torres, explicó que el hombre presentaba una herida producida por arma de fuego, presumiblemente por un revólver calibre 38 mm, con orificio de entrada a la altura del costado izquierdo de la cintura. El herido fue auxiliado por sus familiares y trasladado al Centro de Salud local, para luego ser derivado al Hospital de Paraguarí, donde permanece bajo atención médica.

La supuesta autora del disparo sería Arminda Pereira Fernández, paraguaya, soltera, de 35 años, veterinaria y pareja sentimental de la víctima, quien tras el incidente se dio a la fuga a bordo de una camioneta. Según versiones recogidas por los intervinientes, la mujer, quien actualmente se encuentra prófuga, estaría presuntamente embarazada de la víctima.

Efectivos policiales de la comisaría local tomaron conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica recibida en la guardia desde el Centro de Salud de Caapucú, informando sobre el ingreso de una persona herida. Hasta el lugar acudieron los agentes policiales, quienes fueron recibidos por el padre de la víctima, Salvador León Yegros.

De acuerdo con su relato, León Yegros manifestó que su hijo había asistido horas antes, junto a su pareja, a una jineteada realizada en el distrito de Quiindy. Durante dicho evento, el hombre habría encontrado a su ex pareja, con quien tiene un hijo, situación que, presumiblemente, habría generado celos por parte de la mujer.

De acuerdo a los investigadores policiales, la pareja al retornar a la estancia no se habría registrado inicialmente ninguna anomalía, por lo que los padres, tras cumplir con el reemplazo laboral solicitado, se retiraron del lugar.

Sin embargo, a unos 50 metros del establecimiento escucharon un disparo de arma de fuego y regresaron de inmediato, encontrando a su hijo herido en el suelo, momento que habría sido aprovechado por la mujer para huir en una camioneta.

Luego de ser asistido en el Centro de Salud local, el hombre fue trasladado al Hospital Regional de Paraguarí, donde está siendo evaluado para una eventual intervención quirúrgica. El caso fue comunicado al agente fiscal de Quiindy, Víctor Maldonado, mientras continúan las diligencias para la localización de la presunta autora.