Ministros de la Corte recuperan sus feudos, tras reunión con Horacio Cartes

La “aplanadora” cartista en Cámara de Diputados sancionó de manera “exprés” el proyecto de ley “que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609/1995 `que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley Nº 7058/2023″, que en resumidas cuentas, elimina la rotación de ministros al frente de las 18 Circunscripciones Judiciales a nivel país, para que estos puedan enquistarse como señores feudales en los departamentos.

El apuro para la aprobación de este proyecto en Cámara de Diputados fue tan evidente, a tal punto que hoy, sobre la hora, apareció un supuesto dictamen de la Comisión de Justicia (presidida por el cartista Yamil Esgaib) solo con el fin de cumplir con el protocolo de contar con un dictamen, ya que presuntamente existía orden superior de sancionar antes del receso parlamentario, que se inicia el domingo 21 de diciembre hasta el 1 de marzo de 2026.

El dictamen tuvo entrada a las 13:03 en pleno desarrollo de la sesión ordinaria y fue firmado por los cartistas Esgaib, Néstor Castellano, Liz Acosta y José Domingo Adorno. En su primera intervención, Esgaib ni siquiera hizo el esfuerzo de argumentar el dictamen a favor.

Todo esto en el contexto del trascendido de una reunión “secreta” en Mburuvichá Roga hace unos días, entre seis ministros de Corte con el presidente de la República, Santiago Peña y con el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Desde el 2023, se había establecido la rotación cada año de los ministros de Corte entre las 18 circunscripciones judiciales a fin de evitar que -tal como ocurría antes- haya ministros que fungían de amos y señores en ciertos departamentos del país.

Casi como mero formalismo, el proyecto ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ya que justamente a finales de la semana pasada trascendió una reunión secreta -que no fue desmentida desde la Corte ni la Presidencia- donde 6 ministros de Corte habrían pactado con Cartes y Peña la sanción de este proyecto.

Este proyecto es un “retroceso” y comparan con Venezuela y Nicaragua

“Este proyecto es un retroceso gigantesco y lo que hoy vamos a hacer es convertirnos en cómplices de ese proceso”, cuestionó el diputado Raúl Benítez (Independiente), que condenó el dar como “premio” la restitución de feudos a una Corte sumamente cuestionada. La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) advirtió que el gobierno está emulando a dictaduras como la Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.

“Este proyecto lo que viene a fortalecer es la idea de formación de feudos, que encima, tengo que decirlo, viene a ser una herramienta más de una Corte, que está a la vista que no toma decisiones. Acabamos de aprobar una ley (contra la Mafia de los Pagarés) que no iba a ser necesaria aprobar si la corte se ponía las pilas”, dijo Benítez.

Otra fuerte crítica fue la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que recordó que la ley vigente y que ahora pretenden dejar sin efecto, se consideró “histórica”, pero lamentablemente en este país “se da un paso adelante y cinco atrás”, como es en este caso.

“Eliminar ese gran avance que hemos tenido hace dos años y medio, que era terminar con feudos en determinados lugares del país, ese avance significada transparencia y credibilidad, porque qué pasa hoy, todos nos quejamos de la justicia, pero les estamos dando las herramientas para que todo siga igual”, dijo Vallejo.

Afirmó que primero la Corte debería mostrar “señales de que puede poner barreras al Poder Político, que demuestre una depuración interna, que está a favor de la transparencia y que la justicia existe”.

“Adelanto mi voto por el rechazo (del proyecto de ley); en contra de los señores feudales y a favor de la transparencia”, señaló el diputado colorado disidente, Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), que también recordó a los ministros de Corte que no solo “tienen que ser, sino también parecer”.

También exigió tanto a los ministros de Corte, como al presidente de la República y el de la ANR, que salgan a aclarar si hubo o no la mentada reunión secreta, ya eso haría “llover” acciones de inconstitucionalidad contra los que participaron del encuentro.

“Es un retroceso”, afirman

El diputado Raúl Benítez (Independiente) pidió a la mayoría cartista “un solo argumento a favor” de esta iniciativa que sea favorable para la ciudadanía o la transparencia, pero no tuvo respuesta.

Esto es solo “un retroceso y favor que hace un grupo de senadores que presentó a un grupo de ministros de Corte”, acuso Benítez.

Sería como “que los ministros de Corte vengan acá y digan qué diputados pueden ser o no presidente de tales comisiones”, alegó el vicelíder de la bancada de Honor Colorado, Miguel del Puerto, que sostuvo que supuestamente lo único que exigen a los ministros es que trabajen con transparencia.

El cartista Esgaib intervino en una segunda ocasión intentando defender la iniciativa, diciendo que supuestamente el imponer la rotación sería “inconstitucional”.

“Acá presidente lo que estamos haciendo es cumpliendo con la Constitución y otorgándole la independencia que corresponde a la Corte”, alegó Esgaib.

Este fue refutado por Benítez, que recordó que en el caso de haber alguna confrontación entre la Carta Magna y la norma vigente, la misma Corte hubiera declarado la inconstitucionalidad.

El diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL) argumentó a favor del proyecto diciendo que supuestamente hay una “confusión”