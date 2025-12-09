Municipalidad tendrá “cero tolerancia” con inspectora acusada de coima, garantizan

La Municipalidad de Asunción dio apertura de un sumario a la inspectora de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Lourdes Riveros tras la muerte de un conductor, Éver Hugo Ayala (45), durante una retención en el corralón municipal de Zeballos Cue.

El director jurídico de Asunción, Jorge Sabaté, aclaró que el sumario fue abierto a la inspectora luego de las denuncias de supuesta coima referidas por cercanos al fallecido en la prensa.

Sabaté advirtió que desde la Comuna se actuará con firmeza, si se confirma el pedido de dinero por parte de la Riveros.

“Es cero tolerancia con este tipo de cosas. En todos los casos ese fue el actuar de esta administración y no va a ser la excepción ahora. Si existió algo así, se va a corroborar y se va a llegar a la sanción correspondiente”, afirmó.

Documentación y videos en la investigación

Además, el director jurídico explicó que en el sumario se analizarán todos los elementos disponibles. Mencionó que en el sumario se tendrá en cuenta todos los documentos y vídeos que se puedan recolectar en el marco de la investigación.

En ese sentido, indicó que las imágenes viralizadas no muestran, por ahora, un elemento concluyente. Apuntó que, en las imágenes que circulan en redes no se ve, de momento, la entrega o el pedido de dinero.

El fallecido había sido retenido durante un procedimiento de control vehicular en Zeballos Cué, lo que derivó posteriormente en su descompensación y muerte en el IPS. Los familiares denunciaron que la víctima tuvo una reacción de salud tras un pedido de coima y que ni siquiera fue auxiliado.

Sabaté remarcó que la inspectora intervino ante una supuesta infracción del conductor fallecido, en el marco de un control aleatorio autorizado. Según indicó, Ayala circulaba con una chapa acrílica, la cual no es la reglamentaria.