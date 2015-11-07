Aclaran que joven fallece por septicemia y no por tatuaje

Nathalia María González Santacruz falleció el jueves a los 25 años a consecuencia de una sepsis meningocócica, una septicemia (infección generalizada), según informó a ABC el Dr. Jorge González, médico cardiólogo y tío de la joven, quien se encargó de tratarla en el sanatorio La Costa. Esta aclaración se realizó con relación a una versión que corrió en las redes sociales, sobre todo a través de WhatsApp, que asegura que la joven falleció luego de realizarse un tatuaje.

“Yo no sé de dónde salió esa historia. No sé si se realizó un tatuaje, y si se hizo no tiene ninguna trascendencia para la patología que derivó en su muerte”, subrayó.

Relató que luego de detectarse la patología, la joven resistió solo 24 horas debido a que se trata de un cuadro fulminante.

Explicó que el meningococo se transmite por el aire o por contacto de una persona infectada a otra. Según dijo, se trata de casos aislados, ya que hay personas que son sensibles y otras que son resistentes. “Incluso hay portadores sanos, esa es la manera que se transmite, tienen la bacteria dentro del organismo y no les hace nada, y les transmiten a personas susceptibles, depende del germen, de la sensibilidad de la persona”, dijo.

Por su parte, la Dra. Águeda Cabello, directora general de Vigilancia de la Salud, dijo que están siguiendo el caso. “Las personas que tuvieron contacto con la víctima ya están medicadas con antibióticos. Se tomaron todas las mediadas de seguridad, que fueron coordinadas con el Sanatorio La Costa, donde fue atendida la joven. Se mencionó que por el caso se activó una alerta naranja, información que es falsa”, manifestó.