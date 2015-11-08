Culpan al interventor de Medicina por huelga en el Hospital de Clínicas

El lunes pasado, en la tripartita liderada por el Ministerio de Trabajo, los representantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Teodoro Salas y Raúl Astigarraga, firmaron un acuerdo de siete puntos de cumplimiento inmediato, so pena de que si así no ocurría se iba a iniciar una huelga 24 horas después de la firma de dicho acuerdo.

El interventor de Medicina, ingeniero César Duarte, no dio cumplimiento del acuerdo, y la huelga se inició el miércoles pasado, con más de 750 médicos, así como personal administrativo y técnico del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina.

“Esta huelga se pudo haber evitado si el interventor respetaba el acuerdo”, explicó el doctor Javier Giménez, del comité de Huelga, al rector Abel Bernal.

Apremiado por las presiones, el rector contactó con el interventor, el jueves pasado, a quien urgió emitir las resoluciones de inicio de las medidas acordadas en la tripartita. Uno de los puntos más importantes del acuerdo era el sumario a 14 directivos de la facultad. El interventor Duarte sumarió solo a los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola y a Gustavo Rodríguez Andersen, en espera de que los denunciantes presenten documentos contra los demás.

“Es increíble lo que pide. Nosotros no tenemos acceso a los documentos. Para eso tiene que iniciar el sumario para revisar las actuaciones de los que están en la lista”, indicó la doctora Lorena Fontclara, también del Comité de Huelga.

La lentitud con que se expide el interventor no es del agrado de los huelguistas. Intentamos hablar ayer con el interventor Duarte, pero no contesta llamados.

La huelga tiene un plazo establecido de dos semanas.