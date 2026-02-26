Tacuatí: fallece subjefe de comisaría tras sufrir presunto infarto en plena guardia

De acuerdo al reporte oficial, el uniformado -paraguayo, soltero, oriundo de Puetto Antequera, domiciliado en la colonia Potrero Naranjo, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú- se encontraba de turno cuando sufrió un desvanecimiento repentino dentro de la comisaría.

Inmediatamente fue auxiliado a bordo del móvil 100, a cargo del suboficial mayor saturnino cañete, y trasladado hasta el Centro de Salud local, donde llegó sin signos de vida.

La médica de guardia, Dra. Mabel Espínola, inspeccionó el cuerpo y diagnosticó como probable causa de muerte un infarto agudo de miocardio.

Lea más: Estado de salud de Horacio Cartes: ¿Qué dijo y pidió su hija Sol?

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad N° 1, abogada Gloria Marlene Florentín Montiel, así como a personal de Criminalística de Santa Rosa del Aguaray, quienes fueron convocados para los procedimientos de rigor correspondientes.