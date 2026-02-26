Nacionales
26 de febrero de 2026 - 22:24

Tacuatí: fallece subjefe de comisaría tras sufrir presunto infarto en plena guardia

Omar Acosta, Abc Color

SAN PEDRO. La Policía Nacional informó sobre el fallecimiento del suboficial Principal Enrique Monges Luna, de 42 años, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría de Tacuatí. El deceso se produjo hoy jueves 26 de febrero de 2026, alrededor de las 18:30 horas, en la propia dependencia policial.

Por Omar Acosta

De acuerdo al reporte oficial, el uniformado -paraguayo, soltero, oriundo de Puetto Antequera, domiciliado en la colonia Potrero Naranjo, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú- se encontraba de turno cuando sufrió un desvanecimiento repentino dentro de la comisaría.

Inmediatamente fue auxiliado a bordo del móvil 100, a cargo del suboficial mayor saturnino cañete, y trasladado hasta el Centro de Salud local, donde llegó sin signos de vida.

La médica de guardia, Dra. Mabel Espínola, inspeccionó el cuerpo y diagnosticó como probable causa de muerte un infarto agudo de miocardio.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad N° 1, abogada Gloria Marlene Florentín Montiel, así como a personal de Criminalística de Santa Rosa del Aguaray, quienes fueron convocados para los procedimientos de rigor correspondientes.