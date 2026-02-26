Este es el mensaje de Mario Abdo Benítez por el estado de salud de Horacio Cartes

Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, fue internado esta mañana en el sanatorio privado Migone, en el centro de Asunción.

Al respecto, los doctores Eugenio Báez, infectólogo, y el senador Antonio Barrios (ANR), médico personal del exmandatario, precisaron que Cartes experimentó episodios convulsivos y fue sedado e intubado.

Por su parte, Sol Cartes, hija de Horacio, mencionó que su padre atraviesa un “momento delicado de salud”.

“Mi papá, Horacio, está pasando por un momento delicado de salud. Hoy su estado es estable y se encuentra bajo observación médica. Agradezco profundamente todos los mensajes de cariño y apoyo que estamos recibiendo”, expresó.

Mensaje de Mario Abdo Benítez

Dentro del ámbito político y de la Asociación Nacional Republicana (ANR), varios referentes se expresaron por el estado de salud de HC, entre ellos, los titulares del Poder Ejecutivo, Santiago Peña y Pedro Alliana.

Tanto el presidente como el vicepresidente escribieron mensajes similares de apoyo al titular de la ANR, a quien calificaron como “amigo, compañero, hermano”.

También el aspirante a ser el candidato por el Partido Colorado a la Presidencia de la República Arnoldo Wiens escribió un mensaje dirigido al titular de la ANR.

“Estimado Horacio Cartes, he tomado conocimiento de tu situación de salud a través de los medios y te deseo una pronta y completa recuperación. Las diferencias políticas quedan de lado en momentos así. Mis respeto y oraciones para ti y tu familia”, expresó.

Por su parte, esta noche el expresidente Mario Abdo Benítez también escribió un mensaje de apoyo dirigido a Cartes: “Espero que los próximos días sean de pronta recuperación y restablecimiento pleno para el expresidente Horacio Cartes. Que el Señor le conceda fortaleza”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

