¿Es legal que un funcionario cobre honorarios? Esto dice la Contraloría

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González Maldonado, se encuentra en la mira de la Contraloría General de la República luego de que se revelara que su patrimonio registró un llamativo y pronunciado crecimiento en un periodo de 15 meses. En su defensa, González alega atribuciones a “honorarios cobrados”.

Al respecto, el contralor Camilo Benítez Aldana precisó que el cobro de honorario por parte de funcionarios está amparado y es legal en los casos donde el trabajador público interviene en juicios en representación del Estado.

De igual manera, aclaró que si un abogado que representa al Estado gana un juicio este puede cobrar sus honorarios a la contraparte, pero no así al Estado.

“Es absolutamente válido y legal el cobro de honorarios; siempre y cuando no sea el Estado el que paga”, puntualizó.

“Caso por caso”

Pese a la validez en general, Benítez enfatizó que esta no es una “puerta absoluta” para todos los casos y que cada situación debe estudiarse de forma particular, es decir, “caso por caso”.

En lo que refiere al caso del director jurídico del IPS en sí, mencionó que “más que nunca hay que hacer prevalecer la presunción de inocencia”.

Pese a no querer profundizar al respecto, reiteró de igual manera que existe una investigación por el caso, aunque “recién está empezando”.

Finalmente, dijo que “en ningún momento” se refirió que el caso corresponda a un soborno, sino, “todo lo contrario” a la espera de que termine la investigación por parte de la institución.

