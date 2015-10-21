Denuncian a decano y directivos de Agronomía UNA por hechos punibles

La denuncia contra las tres autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) fue presentada por cinco miembros del Centro de Estudiantes: Felipe Benítez, Daysi Orzuza, Simony Domínguez, Denice Natalia González y Víctor Delgado.

En la infografía que se publica en esta página se resumen tres puntos claves en los que los estudiantes consideran que con la investigación fiscal saldrá a luz que los citados directivos de Agronomía han incurrido en malversación de fondos, lesión de confianza y nepotismo.

Los estudiantes tienen la certeza de que una buena investigación les dará la razón, ya que tienen conocimiento de esos malos manejos, pero sin acceso a las documentaciones.

“Tienen conocimiento del hecho los denunciantes (los cinco estudiantes citados), profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Pedro Juan Caballero”, refiere la denuncia.

Una de las denuncias es la existencia dentro del predio de la filial de Agronomía en Pedro Juan Caballero de una cooperativa que serviría de pantalla para generar recursos para provecho personal, a la que se estarían destinando fondos para préstamos a terceros con recursos del estado.

También se estarían prestando servicios a terceros con maquinaria de la facultad, cuyos alquileres no estarían reflejados en los asientos contables de la facultad. Estas máquinas son para uso exclusivo del campo experimental agronómico de Chirigüelo, del Amambay.

Otro caso denunciado es la contratación de docentes y funcionarios sin criterio de selección y presumiblemente sin concurso, con el agravante de que no acuden a trabajar.

La fiscalía ya allanó esta sede de Agronomía y la presidenta del Centro de Estudiantes, Leticia Díaz, puso en conocimiento del hecho al rector Abel Bernal, quien respondió que la comisión mediadora está recolectando todos los datos para que el CSU tome posteriormente una determinación.

Intentamos conversar con los denunciados, principalmente con el decano Meza, pero no atendía llamados.