El “Póker de los capos”: el simbolismo detrás del cuadro incautado al narco “Flamengo”

El brasileño Thiago Alessandro de Oliveira, alias “Flamengo”, presunto referente del tráfico internacional de drogas, fue detenido este viernes en Luque.

En el procedimiento llamó la atención de los agentes un cuadro de mediano tamaño. Lejos de ser una simple decoración, la obra es un repertorio semiótico de la “narcocultura”.

La obra presenta una partida de póker donde cuatro figuras icónicas de la cultura del cine y la TV sellan un pacto de lealtad.

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Los ídolos de la mesa roja

De izquierda a derecha, los personajes elegidos para el cuadro revelan la filosofía de vida del propietario:

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Ricky Ricón y Rico McPato. Estos representan la aspiración máxima del narco: la riqueza obscena y la acumulación de capital sin límites. Son el símbolo del “éxito” financiero que justifica cualquier medio para llegar al fin.

El Guasón (Joker): la versión de Joaquin Phoenix aporta el simbolismo del resentimiento social. Representa al individuo que, tras sentirse ignorado por el sistema, decide romper las reglas a través del caos.

Vito Corleone: Situado en el centro, el patriarca de “El Padrino” es el eje moral de la obra. Simboliza la jerarquía, el respeto y la figura del criminal como un “hombre de familia”.

El “All In” de la vida criminal

El cuadro también está plagado de inscripciones en inglés y portugués, lo que sugiere una conexión con las facciones criminales que operan en la frontera entre Paraguay y Brasil.

Entre las frases destacadas —y sus significados en este contexto— se encuentran:

“All In” (Apostarlo todo): un término del póker que, en la vida del narco, significa la aceptación de que el destino final es la cárcel o el cementerio. No hay términos medios.

“Farra” (Fiesta-Juerga): alude al estilo de vida hedonista -o de ostentación y derroche- que sigue a cada golpe exitoso.

“Great men are not born great, they grow great” (Los grandes hombres no nacen grandes, se hacen grandes): Una cita de la obra de El Padrino que busca legitimar el ascenso del delincuente desde la pobreza hacia el poder.

La familia como escudo moral

En la base de la obra, una frase resalta en amarillo: “A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man” (Un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad).

Según expertos en sociología criminal, esta insistencia en la “familia” es una herramienta de manipulación psicológica común en las mafias. Permite al delincuente verse a sí mismo no como un victimario que daña a la sociedad, sino como un proveedor abnegado que lo arriesga todo por los suyos.

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Joyas de alto valor incautadas

Además del cuadro, en poder de “Flamengo” se incautaron de joyas de alto valor -según la Fiscalía-, lo que refuerza la tesis que en el submundo narco la ostentación no es una cuestión de azar, sino de demostración de poder.

Una de las joyas es una cadena de oro con un dije del rostro de Jesús, la mayor figura del cristianismo. Esto, según expertos en semiótica criminal, es la autojustificación moral; es decir, el propietario busca una “bendición divina” o “protección” sobre sus acciones ilegales.

Marset y los capos narcos

Entre los hallazgos más reveladores en la caída del narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia figuraba un cuadro que también es el reflejo de la subcultura narco.

La obra muestra una escena donde Marset se retrataba a sí mismo compartiendo mesa con capos narcos: el icónico narco del cine Tony Montana, el colombiano Pablo Escobar, el boliviano Roberto Suárez —autodenominado ‘Rey de la Cocaína’— y el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.