El camino de Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026

La acción para el conjunto azulgrana arrancará oficialmente entre el 7 y el 9 de abril. El calendario presenta una estructura particular: un estreno en territorio extranjero, una fuerte apuesta a la localía en la Nueva Olla durante la primera rueda y un cierre de etapa marcado por desplazamientos logísticos de alta exigencia a Colombia y Brasil.

El debut de Cerro Porteño será lejos de casa, visitando a Sporting Cristal en Lima por la primera fecha. Sin embargo, el fixture ofrece una oportunidad estratégica inmediata, ya que el equipo afrontará dos compromisos consecutivos como local en la segunda y tercera jornada. En estos duelos recibirá a Junior de Barranquilla y al cabeza de serie, Palmeiras, cerrando así la primera vuelta con la obligación de hacerse fuerte ante su público para encaminar la clasificación.

La planificación deportiva y logística encontrará su mayor desafío en la segunda mitad del certamen. El plantel azulgrana deberá encarar dos expediciones consecutivas fuera del país que podrían definir su futuro en el torneo. Primero viajará a la calurosa Barranquilla para medirse con el “Tiburón” colombiano en la cuarta fecha, y seguidamente se trasladará a São Paulo para chocar contra el “Verdão” en la quinta jornada.

El punto final de esta primera etapa se escribirá en Asunción, donde Cerro Porteño recibirá a Sporting Cristal en la sexta fecha. Cabe recordar que el reglamento estipula que los dos mejores del grupo accederán a los octavos de final de la Libertadores, mientras que el tercer ubicado obtendrá el boleto para disputar un playoff en la Copa Sudamericana frente a uno de los segundos de dicho torneo.

Fixture de Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026