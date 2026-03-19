Nadia Ferreira y Shakira: el encuentro de dos íconos de la moda

Nadia Ferreira, vicerreina de Miss Universo 2021, participó recientemente en el lanzamiento oficial de Isima, la marca de productos capilares liderada por la artista global Shakira.

A través de las cuentas oficiales de la marca, se difundieron videos que capturaron la interacción entre ambas figuras. En uno de los clips más comentados, se observa a Shakira retocando el peinado de Nadia al ritmo del éxito “Girl Like Me”.

Lea más: Nadia Ferreira, con su bebé a bordo, y Marquito disfrutan días mágicos en Disney

El “squad” de figuras internacionales

El evento de Isima no solo contó con la presencia de la paraguaya, sino que sirvió como punto de reunión para otras personalidades influyentes de la región y el mundo del espectáculo.

En otro de los videos promocionales compartidos por la firma, se puede ver a Nadia Ferreira integrando un grupo destacado junto a La Joaqui, referente de la música urbana argentina y Lele Pons, creadora de contenido y cantante venezolana.