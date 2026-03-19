El camino de Olimpia en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

El cruce con el equipo brasileño genera una efervescencia especial, ya que solo existe un antecedente en el que Olimpia y Vasco da Gama compartieron grupo: la Copa Libertadores de 1990. Aquella edición es sagrada para la entidad de Para Uno, pues culminó con la conquista de su segunda estrella continental tras vencer al Barcelona de Ecuador en la final. En aquella histórica fase de grupos, el equipo paraguayo logró liderar su zona tras registrar dos enfrentamientos directos ante el conjunto vascaíno, con una victoria 2-1 en Asunción y una ajustada derrota por 1-0 en el mítico estadio São Januário de Río de Janeiro.

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Más allá de la carga estadística, el Grupo G presentará desafíos inéditos para el franjeado, ya que por primera vez se enfrentará oficialmente a Audax Italiano y Barracas Central. El calendario de partidos para el equipo paraguayo ya está definido y arrancará con un exigente debut en Santiago de Chile frente a Audax Italiano, programado entre el 7 y el 9 de abril. Posteriormente, el Decano tendrá su estreno como local en el Estadio Defensores del Chaco recibiendo a Barracas Central en la semana del 14 al 16 de abril, siendo esta la primera oportunidad de sumar puntos ante su público.

El tramo medio del calendario obligará a Olimpia a encadenar dos desplazamientos consecutivos fuera del país. A finales de abril, el equipo viajará a Río de Janeiro para revivir el duelo de campeones ante Vasco da Gama, y a inicios de mayo deberá trasladarse nuevamente para cumplir con su visita a Barracas Central en Argentina. Esta seguidilla de salidas marcará el punto de mayor exigencia logística para el plantel dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.

Sin embargo, el fixture ofrece un cierre sumamente favorable para las aspiraciones de clasificación directa. El tramo final de la fase de grupos se disputará íntegramente en Asunción, con dos presentaciones consecutivas como local. Entre el 19 y el 21 de mayo, Olimpia recibirá a Vasco da Gama, y cerrará su participación a finales de mayo enfrentando a Audax Italiano. Con este esquema de partidos, el Decano apuesta a la fortaleza del Defensores para sellar su pasaporte a los octavos de final y seguir avanzando en busca de la “copa que le falta”.

El calendario de Olimpia en la Copa Sudamericana 2026