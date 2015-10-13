En Medicina esperan la renuncia de los Ibarrola

En Medicina UNA no tienen dudas: los cerebros del manejo discrecional de los recursos eran los hermanos Ibarrola, temibles por sus influencias. Ahora son los más buscados; y sus renuncias, las más esperadas.

El encargado de despacho de dicha facultad, doctor Roberto Corbeta, pidió públicamente ayer la renuncia de los mismos y de otros cuestionados docentes denunciados igualmente por irregularidades. Fue durante una rueda de prensa.

En el campus de San Lorenzo, Emiliano concurrió para abrir su oficina de director de Extensión Universitaria, pero los estudiantes lo escracharon y expulsaron del lugar.

Por otro lado, Corbeta dijo que gestionan en Hacienda la liberación de fondos para pagar salarios atrasados del personal médico, administrativo y de servicios generales. En cuanto a los insumos para atender a los pacientes del Hospital de Clínicas, Corbeta sostuvo que por de pronto están contando con los mismos.

Una preocupación flotante es la conformación de la mesa directiva de la facultad. Al respecto, señaló que tiene 17 días para convocar a elecciones de miembros del consejo directivo, para luego convocar a elecciones de decano y vicedecano.