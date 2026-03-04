Abogado arremete contra el Tribunal que condenó a Erico Galeano: esto es lo que dijo

Para la defensa del senador colorado excartista Erico Galeano, el fallo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado no es más que una respuesta a la “presión mediática” y no un análisis jurídico serio.

Ricardo Estigarribia, abogado del legislador, confirmó que apelarán la decisión y fue tajante al señalar que su cliente ya estaba “condenado de antemano” por la opinión pública. “Es más fácil condenarlo y quedar bien con la sociedad que absolverlo y aguantar la presión”, expresó.

“Erico no era el FBI ni la Seprelad”

Según su abogado, Galeano fue castigado por realizar una transacción comercial sin aparentemente conocer el trasfondo ilícito de sus contrapartes. “Erico no es la Seprelad ni el FBI. Él vendió un inmueble y no tenía la posibilidad de adivinar que estaba negociando con traficantes”, explicó el abogado.

Sostuvo que la ley exige un “conocimiento directo” del origen sucio del dinero para que exista el delito de lavado, algo que, a su criterio, no se demostró en el juicio.

Abogado tiene dudas sobre los fundamentos

Para el equipo jurídico de Galeano, el juicio dejó “más dudas que certezas” y el tribunal terminó “tapando el trabajo deficiente” del Ministerio Público.

Estigarribia criticó que los jueces no brindaron fundamentos claros durante la exposición de motivos y que ahora esperan ver “qué ponen en el papel” para tratar de justificar la pena.

“Pedimos al tribunal que sea un filtro y separe lo jurídico del ruido mediático, pero lastimosamente la Fiscalía instrumentó a los medios de prensa”, añadió el abogado.

Galeano mantiene su libertad ambulatoria

A pesar de la condena por lavado de activos y asociación criminal,derivados del megaoperativo A Ultranza Py, Erico Galeano mantendrá por ahora su libertad ambulatoria.

La defensa recordó que esta es apenas una sentencia de primera instancia. “Todavía quedan la segunda y la tercera instancia para seguir peleando”, concluyó.

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca habían pedido una condena a 17 años de cárcel para el legislador, mientras que la defensa afirmó en sus alegatos finales que Galeano debía ser absuelto de culpa y reproche.

Finalmente, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, dictó su veredicto y condenó a 13 de años de cárcel.