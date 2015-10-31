Decano y vicedecano de Agronomía renunciaron ayer ante las presiones

La dimisión de Meza y de Ruiz Díaz se conoció al final de la tarde de ayer, a pocas horas de terminada la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU), donde fue analizada la situación de la Facultad de Ciencias Agrarias y se acordó otra sesión para el próximo martes, para definir la decisión a tomar.

Ante esa situación, el Consejo Directivo de Agronomía sesionó en forma extraordinaria para analizar la situación y aceptar la renuncia del decano y vicedecano, ambos denunciados por mala gestión en sus funciones e investigados por la Fiscalía y la Contraloría.

Asumen como decano interino el exdirector de la carrera de Ingeniería Agronómica, Luis Maldonado (tiene un PhD logrado en EE.UU), y como vicedecano asumirá Daniel González, también de Ingeniería Agronómica.

En la reunión del CSU, que duró desde las 08:00 hasta las 14:00, no pudo resolverse la intervención de Agronomía, ya que el quórum requerido era de 26 miembros del CSU y ayer asistieron solo 23.

El rector Abel Bernal se había reunido con los manifestantes y les pidió que esperaran hasta el martes para tener una resolución al caso de Agronomía. Prometió, igualmente, que iba a hablar con el decano Meza para que renuncie y evite la intervención, lo cual se produjo más tarde.

Filosofía y la decana

La decana de Filosofía, María Angélica González, suspendida en sus funciones por la intervención, presentó un recurso de reconsideración ante el CSU. No reconoce la intervención. En la misma nota y en forma contradictoria, reconoce la intervención ya que recusa al interventor, ingeniero Ricardo Garay, y pide su cambio.

El CSU ratificó la labor del interventor Garay y remitió la nota de la decana a la comisión de asuntos jurídicos de la UNA. La acción de la hasta ahora decana González no afecta el sumario que se le instruye.

Facen y Arquitectura

Los estudiantes piden también la dimisión del decano de Facen, Nicolás Guefos, quien apela a la justicia para luchar contra los manifestantes. En Arquitectura se declararon en paro por tiempo indefinido en apoyo a la lucha estudiantil de otras facultades.