Grave denuncia contra IPS: falleció tras esperar un procedimiento urgente

Según relataron compañeros del canal a través de publicaciones en redes sociales, Braulio Vázquez sufrió un infarto el lunes y fue trasladado al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). La internación, señalaron, se habría logrado solo tras intensas gestiones y pedidos reiterados.

Una vez ingresado, los médicos indicaron la necesidad de realizar un cateterismo de urgencia, procedimiento considerado clave para su estado de salud.

Lea más: Asegurados del IPS denuncian crítica situación edilicia del Hospital Central

Familia habría comprado insumos por G. 11 millones

De acuerdo con la denuncia pública, desde el IPS se informó a la familia que los insumos necesarios para el procedimiento debían ser adquiridos de manera particular, con un costo que superaba los G. 11.000.000.

Los allegados indicaron que la familia “hizo lo imposible” para reunir el dinero y entregar todos los materiales solicitados, sin dudar ante la gravedad del cuadro clínico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pacientes de IPS denuncian largas esperas para conseguir turno y ser atendidos

Procedimiento no se realizó por fallas técnicas

Siempre según los testimonios difundidos, Braulio Vázquez permaneció internado y en ayunas durante varios días, a la espera del cateterismo. Sin embargo, el procedimiento nunca se llevó a cabo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las explicaciones brindadas habrían sido de carácter técnico, señalando que los equipos del IPS no se encontraban en condiciones operativas, lo que impidió la intervención médica.

“No murió solo por un infarto”, denuncian

La noche del fallecimiento, compañeros de trabajo expresaron su indignación y dolor a través de redes sociales, asegurando que la muerte de Vázquez no fue solo consecuencia del infarto, sino también de un sistema de salud que “demora, traslada responsabilidades y abandona”.

“Murió por un sistema que le negó una oportunidad de seguir viviendo”, expresaron en uno de los mensajes, en los que también exigieron que el caso no quede impune y que se investiguen las responsabilidades.

Reclamos por cambios en el sistema de salud

Las publicaciones apuntan duramente contra el funcionamiento del IPS, denunciando una supuesta falta de humanidad, deficiencias estructurales y un presunto uso irregular de los aportes de los asegurados.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una versión oficial del IPS sobre el caso denunciado. Familiares y compañeros exigen explicaciones y una investigación que esclarezca lo ocurrido.