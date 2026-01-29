Video: denuncian brutal agresión a mujer por parte de su expareja

Una mujer denunció haber sufrido un hecho de violencia. Según el relato de la víctima, el hecho se produjo en horas de la madrugada del 18 de enero, cuando su expareja, identificada como Hugo Javier Florentín Brítez, llegó presuntamente bajo los efectos del alcohol y comenzó a agredirla de manera violenta.

Las imágenes muestran la crudeza del ataque, ocurrido frente a las hijas de la mujer. En el video incluso se observa cómo una de las niñas intenta socorrer a su madre en medio de la agresión.

Violento ingreso a la vivienda y destrozos

Siempre de acuerdo con la denuncia, el agresor no solo atacó físicamente a la mujer en la vía pública, sino que también ingresó a la vivienda, donde causó destrozos en electrodomésticos y muebles del domicilio.

La víctima formalizó la denuncia en la Comisaría 12ª de Asunción, tras el violento episodio.

“Rebotada” entre instituciones sin medidas de protección

Tras radicar la denuncia policial, la mujer intentó gestionar medidas de protección en el Juzgado de Paz del 1º Turno de Trinidad, donde le indicaron que debía acudir al 2º Turno. En esa instancia, le señalaron que presente una nueva denuncia por desacato o que se dirija a Atención Permanente.

Sin embargo, en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia le indicaron que debía regresar al Juzgado con la denuncia ya realizada. Cansada de recorrer instituciones sin obtener respuestas concretas ni medidas de resguardo, la mujer decidió no insistir más.

La víctima manifestó su temor de convertirse en “una más” de la lista de mujeres que pierden la vida a manos de sus agresores.

Policía confirma orden de alejamiento

El comisario Freddy Amarilla, de la Comisaría 12ª de Asunción, confirmó que el hecho ocurrió en la madrugada del 18 y que la mujer se presentó a denunciar horas después.

Indicó que el supuesto agresor es la expareja de la víctima, con quien ya no convivía desde hace tiempo, y que existe una orden de alejamiento vigente en su contra. Agregó que, en caso de que el hombre vuelva a acercarse a la mujer o a la vivienda, la Policía está facultada a intervenir y proceder a su detención inmediata, comunicando el hecho al juzgado correspondiente.