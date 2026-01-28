Imputan a tres funcionarios de Copaco por presunto desvío de más de G. 1.100 millones

El Ministerio Público imputó a tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) por su presunta participación en un esquema de desvío de fondos públicos que habría superado los G. 1.100 millones.

Simulaban pagos a la Municipalidad de Asunción

Según la investigación encabezada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, los hechos se habrían ejecutado a través de un esquema que simulaba egresos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales.

Sin embargo, los fondos habrían sido redirigidos a cuentas personales de funcionarios de Copaco y de terceros, utilizando accesos indebidos a los sistemas contables y bancarios del ente estatal.

Imputados y roles dentro del esquema

La imputación alcanza al entonces gerente administrativo financiero de Copaco, sindicado como presunto autor de los hechos de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos.

Asimismo, fue imputado el jefe del Departamento de Tesorería, como presunto cómplice del hecho de lesión de confianza, y un funcionario del área de informática, señalado como presunto autor de la alteración de datos relevantes en los sistemas contables de la institución.

Los principales investigados fueron identificados como Osmar Cañete Roa, exgerente administrativo financiero, y Roque Alberto Damián Valdez Centurión, exjefe del Departamento de Tesorería.

Registros irregulares y eliminación de datos

La maniobra habría sido detectada a inicios de enero de 2026, cuando se identificaron registros contables con facturas municipales por montos considerablemente superiores a los habituales, lo que motivó verificaciones internas.

Posteriormente, se constató la eliminación y modificación de dichos registros, quedando evidencias en las pistas de auditoría del sistema. Además, se detectó la presentación de documentos que no coincidían en montos, numeración ni cantidad con los inicialmente registrados.

Auditoría interna confirmó transferencias millonarias

Ante las irregularidades detectadas, la máxima autoridad de Copaco dispuso una auditoría interna, que permitió confirmar la existencia de transferencias bancarias realizadas entre los años 2023 y 2025 desde cuentas institucionales hacia cuentas personales.

El monto total del presunto desvío supera los G. 1.100 millones, según los datos preliminares reunidos por los investigadores.

Fiscalía solicitó medidas cautelares

La imputación fue presentada por un equipo de agentes fiscales designado por el fiscal general del Estado, integrado por Belinda Bobadilla y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares, atendiendo la gravedad de los hechos investigados y los elementos de sospecha reunidos hasta el momento. La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar todas las responsabilidades penales y esclarecer el alcance total del presunto esquema de desvío de fondos públicos.